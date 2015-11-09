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صور| منظمة العمل الدولية تختتم برنامجها التدريبي الثاني بمركز شباب بورفؤاد

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صور| منظمة العمل الدولية تختتم برنامجها التدريبي الثاني بمركز شباب بورفؤاد صور| منظمة العمل الدولية تختتم برنامجها التدريبي الثاني بمركز شباب بورفؤاد

خلال التدريب

 

اختتمت منظمة العمل الدولية، برنامجها التدريبي الثاني ” نادي البحث عن وظيفة ” بمركز شباب بورفؤاد، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تشغيل شباب الخريجين ومديرية الشباب والرياضة ومجمع إعلام بورسعيد، وتم خلاله تدريب 22 شاب وفتاة حديثي التخرج في تدريب استمر 10 أيام، بحضور سيد رمضان ممثل مشروع وظائف لائقة لشباب ببورسعيد وسماح حامد ومحمد كمال مدربي منظمة العمل الدولية.
> تناول التدريب على آليات البحث عن وظيفة بالطرق المختلفة سواء عن طريق الصحف أوالمواقع الاليكترونية وأيضاً عن طريق التشبيك والاستفادة من المعارف والأصدقاء .
> كما تم التدريب على طرق كتابة السيرة الذاتية وأنواعها و كيفية اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، وتمت اللإشارة أن السيرة الذاتية يجب أن تكون مميزة دائماً وتم التدريب على تصميم بطاقة الاتصال والخطابات التوضيحية التي تثرى من السيرة الذاتية وتجعل المتقدم للوظيفة مميزًا عن غيره.
> و تم أيضاً عرض مجلة شغلانة التي تصدرها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مديرية القوى العاملة، كما تم استضافة عدد من الشخصيات خلال التدريب حيث تحدثت الأستاذة مرفت مطر مدير إدارة الشباب والأستاذة أمينة غويبة وكيل إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، عن دور إدارة الشباب في تدريب حديثي التخرج على آليات البحث عن عمل و تأهيلهم.

كما قام الكابتن السيد الفقي بتدريب الشباب على كيفية تخطي المعوقات والمشكلات التي تقبل الشباب أثناء بحثهم عن عمل، وقام أيضاً الدكتور سامح السيد محاضر بمعهد تدريب الموانئ بعرض قصص نجاح مختلفة في الحصول على عمل و شرح لأهم ما يجب على الشباب القيام به عند التخرج لاصقال مهاراتهم و تحديد هدفهم.
> واختتم الدورة التدريبة الأستاذ محمود أبو زهرة مدير مركز شباب بورفؤاد، مؤكدًا على أهمية دعم الشباب في هذه المرحلة لمساعدتهم في تحديد هدفهم و رسم مستقبلهم و قام بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين.

 

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