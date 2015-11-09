صور|«التعبئة والإحصاء»:انخفاض مستوى الفقر في اسيوط إلى 61%

أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدلات الفقر فى محافظة أسيوط إلى 61 %، بعدما وصل فى عام 2011 إلى 69%، لافتًا إلى أن الصعيد وحده تتعدى به نسبة الفقر حوالى 50% رغم أن مستوى الفقر على مستوى الجمهورية لا يزيد عن 25%.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، فى إطار زيارته للمحافظة لتفقد مركز الفتح والذى تطبق فيه تجربة حصر التعداد السكانى للمواطنين والمنازل والأسر.

وقال رئيس الجهاز، إن 75% من السكان فى مصر أقل من 40 سنة، وإن الزيادة السكانية السنوية بلغت حوالى 2.5 % أى تقريبًا 2 مليون و720 ألف نسمة لتصبح الزيادة السكانية فى مصر 3 أضعاف جمهورية الصين الشعبية، على الرغم من أن الصين تزيد فى عدد السكان حوالى 15 مرة بالمقارنة بمصر.

وأشار الجندى إلى أن مصر تحتل المركز الـ16 عالميًا من حيث عدد السكان والـ127، من حيث كثافة السكان والثالث أفريقيا من حيث تعداد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا.

وقدم اللواء أبوبكر الجندى عرضًا لأهــم المؤشـــــرات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية التى يصدرها الجهـاز والأسـاليب المتبعـة فى إنتـاج تلك البيـانات وتوقيتـات إصدارها.

وشدد ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على أهمية البيانات والخصائص السكانية فى عمليات التنمية الشاملة واستخدامها للنهوض بالمجتمع، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بهبة سكانية لابد من استخدامها الاستخدام الأمثل، حيث يتكون أغلبية المجتمع من الشباب، وهم قادرون على البناء والعبور للمستقبل.

وأضاف محافظ أسيوط أن حصر التعداد السكانى يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السكان والمنازل وعدد أفراد الأسر، وبحث حالاتهم الاجتماعية لتقديمها إلى الجهات المعنية للتطوير وتحسين حالات المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم، موضحا أنه تم اختيار مركز الفتح ضمن تجربتين فقط على مستوى مصر ضمت الأولى كفر شكر بمحافظة القليوبية لإجراء تجربة حصر التعداد السكانى، تهميدا لتطبيقها على مستوى الجمهورية فى عام 2016 لتسجيل التعداد النهائى للسكان لجمهورية مصر العربية.