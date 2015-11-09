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سامح عاشور: نقابة «المحامين» أدت نموذج حضاري في أداء الانتخابات

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سامح عاشور: نقابة «المحامين» أدت نموذج حضاري في أداء الانتخابات سامح عاشور: نقابة «المحامين» أدت نموذج حضاري في أداء الانتخابات

سامح عاشور

قال سامح عاشور نقيب المحامين والمرشح على المقعد في الانتخابات التي جرت أمس، إن المؤشرات عقب جمع النتائج التي أعلنت في المحافظات بمعرفة الهيئة التي تدير انتخابات نقابة المحامين تشير إلى تقدمي بحوالي 10 آلاف صوت عن منافسي منتصر الزيات، مشيراً إلى  أنه من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية مساء اليوم.

وأضاف “عاشور”، في تصريحات لبرنامج “الحياة الآن” عبر فضائية الحياة”، أنه في حالة نجاحه وفوزه بمقعد النقيب يأتي على أولوية أجندة اهتمامه استكمال المشروع الذي بدأه لبنية نقابة المحامين التشريعية، وإعادة النظر في استحقاقات المحامين من معاشات وعلاج والوصول إلى أفضل مستوى لهم، وسيكون هناك أبنية ومقرات تستكمل ويتم افتتاحها على مستوى الجمهورية، بجانب إنشاء معهد جديد يقدم الثقافة القانوية للمحامين لأداء رسالتهم في الدفاع عن الناس.

وأكد عاشور أن انتخابات نقابة المحامين تمت في جو من النزاهة والشفافية، وتوافرت كل الضمانات التي تشعر كافة الأطراف بالحيادية في الانتخابات، مشيراً إلى أن المخالفات الانتخابية كانت محدودة جداً ولم تؤثر على سير الانتخابات، وأن النقابة أدت نموذج حضاري لأداء الانتخابات.

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين حصر الأصوات بالمحافظات، ولم تعلن حتى الآن النتائج رسميًا.

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