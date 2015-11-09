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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر لـ26 نوفمبر

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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر لـ26 نوفمبر تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر لـ26 نوفمبر
فى جلسة لم تستغرق خمس دقائق، قررت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، تأجيل نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 26 نوفمبر الجارى، لورود تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية، وكذلك لتنفيذ طلبات الدفاع، وذلك بعد تمسك المحامى علاء علم الدين بالطلبات المقدمة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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