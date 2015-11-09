إصابة 5 أشخاص فى انهيار عقارين بسبب الأمطار بالإسكندرية

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل يفيد سقوط جزء من سلم العقار رقم 10 شارع أبو فراس – منطقة زعربانه.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 150 مترا مربعا "بناء قديم" ومكون من أربعة طوابق بكل طابق أربع شقق "مشغول بالسكان" وسقوط أجزاء من سلم العقار من الطابق الثالث، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من قاطنى العقار، وهم كل من محمد ن ا 62 سنة بدون عمل، وزوجته شادية ح ا 50 ربة منزل، ونوسه م ن 20 سنة ربة منزل، وفردوس م ن 34 سنة ربة منزل، وفاطمة م م 30 سنة ربة منزل، باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج.

وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، والتنبيه على قاطنى العقار بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات وتم الإخلاء، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول الرمل.

وفى نفس السياق انهار صباح اليوم عقار باللبان خال من السكان، بعد تصدعه بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.

وتلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة اللبان بانهيار العقار رقم 29 شارع العنانى.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 170 مترا مربعا "بناء قديم – أسقف خشبية وحوائط حاملة" مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقتان "خال من السكان" ملك ورثة محمد س، وانهيار العقار دون واجهته "دون حدوث إصابات".

وتم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك وشركتى الكهرباء والغاز، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة اللبان.

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