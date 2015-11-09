توقيع عقد المرحلة الثالثة لمترو «العتبة ـ إمبابة» مع تحالف فرنسي

شهد، منذ قليل، الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهرة توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور بعدد 15 محطة وطول 17.7 كم، وذلك مع تحالف فرنسي.

ووقع العقد رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ الاشارات والاتصالات بالمرحلة الثالثة، وشركة كولاس ريل الفرنسية لتنفيذ الاعمال الكتروميكانيكية.

وقال محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، في تصريحات لفضائية “الحياة، إنه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق “العتبة – أمبابة” على 3 مراحل .

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