أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

توقيع عقد المرحلة الثالثة لمترو «العتبة ـ إمبابة» مع تحالف فرنسي

Google+ Print
توقيع عقد المرحلة الثالثة لمترو «العتبة ـ إمبابة» مع تحالف فرنسي توقيع عقد المرحلة الثالثة لمترو «العتبة ـ إمبابة» مع تحالف فرنسي

أرشيفية

شهد، منذ قليل، الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهرة توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور بعدد 15 محطة وطول 17.7 كم، وذلك مع تحالف فرنسي.

ووقع العقد رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ الاشارات والاتصالات بالمرحلة الثالثة، وشركة كولاس ريل الفرنسية لتنفيذ الاعمال الكتروميكانيكية.

وقال محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، في تصريحات لفضائية “الحياة، إنه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق “العتبة – أمبابة” على 3 مراحل .
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا