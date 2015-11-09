افتتاح صالون إبداعات إقليم شرق الدلتا الثقافى بالدقهلية

افتتح الدكتور محمد رضا الشينى - رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى صالون الفن التشكيلى الخاص بفنانى إقليم شرق الدلتا الثقافى والذى شمل أعمال تصوير زيتى ونحت وجرافيك ونسيج وحلى وفسيفساء وذلك بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنصورة.

حضر الافتتاح كل من الفنانين يوسف عبدالله، رامى عبد الحميد، ومحمد أبا الحسن، ومحمد حسنى غازى والفنانة رغدة ماهر محمد والذين قدموا شرحا مفصلا لأعمالهم.

كما حضر الصالون الشاعرة الكبيرة فاطمة الزهراء فلا، والأستاذ محمد نصر - مدير عام فرع ثقافة الدقهلية ونجلاء سميح مدير قصر ثقافة المنصورة وعدد من مديرى الإدارات والأقسام بالإقليم والفرع.



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