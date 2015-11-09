إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالاتحادات الطلابية بجامعة المنيا اليوم

تعلن اليوم الاثنين، الكشوف النهائية للمرشحين للاتحادات الطلابية على مستوى جامعة وكليات المنيا، بعد أن انتهت الجامعة من فحص الطعون المقدمة من الطلاب والمرشحين.

وقال الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إنه تقدم للاتحاد 1403 طلاب وطالبات خلال أيام فتح باب الترشيح على مستوى الكليات.

وأوضح أبو المجد فى تصريحات له، أنه سوف تبدأ فترة الدعاية الانتخابية، اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى يوم 15 نوفمبر المقبل، لتبدأ انتخابات المرحلة الأولى بالكليات فى 16 نوفمبر، والإعادة فى 17 نوفمبر حال تساوى الأصوات، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، وكذلك انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات يوم 18 نوفمبر، وفى 22 نوفمبر يتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، وفى 24 من الشهر نفسه انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.