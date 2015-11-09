إزالة 430 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ 4 مراكز بالمنيا

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة مغاغه ومطاى وابوقرقاص وسمالوط بالتعاون مع الإدارة الزراعية من رفع وإزالة عدد 430 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري ، خلال حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة ، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الاراضى الزراعية داخل زمام المحافظة .

أوضح التقرير الذي عُرض على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية ، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة عدد 153 حالة تعد بقرى( ابا البلد ـ ملاطية ـ عزبة الصعايدة ) بمساحة 6 فدان و17 قيراط و23 سهم ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى من ازالة 103 حالة تعد بمساحة 4 فدان و3 قيراط و18 سهم .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بإزالة عدد 105 حالة تعد على الارض الزراعية بقرى ( منقطين ـ جبل الطير القبلية ـ الطيبة ـ البيهو ـ طحا الاعمدة ـ الجزائر ـ القمادير ـ داقوف ) بمساحة 3 فدان و4 قيراط و17 سهم بالاضافة الى ازالة عدد 69 حالة تعد بقرى ( اسمنت ـ بلنصورة ـ عزبة الشيخ احمد ـ ابوقرقاص البلد ـ اتليدم ) التابعة لمركز ومدينة ابوقرقاص وذلك على مساحة 2 فدان و19 قيراط و19 سهم .

من جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين .