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احذر.. عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تسبب ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية

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احذر.. عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تسبب ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية احذر.. عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تسبب ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن مجرد شرب عبوة واحدة من مشروبات الطاقة ترفع من هرمون التوتر والإجهاد، إضافة إلى أنها تسبب ارتفاعًا مفاجئًا فى ضغط الدم للشباب.

وأوضح الباحثون أنه بعد شرب عبوة واحدة من مشروب الطاقة الذى يسمى “Rockstar Punched”، والذى يعد من أبرز الأسماء التجارية من مشروبات الطاقة، يرتفع ضغط الدم بنسبة 74%، كما يرتفع هرمون "نوربينفرين" وهو ما يعرف بهرمون التوتر والإجهاد.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، إلى أن عبوة واحدة من مشروبات الطاقة، ترفع من هرمون "نوربينفرين" بنسبة 30% وهذا أمر خطير للغاية.

وأضاف الباحثون أن مشروبات الطاقة تحتوى على “caffeine, taurine, guarana, ginseng and milk thistle “extract، وهذه المواد ترفع من ضغط الدم بصورة مفاجئة، وهذا أمر خطير، لأنه يمكن أن يسبب الإصابة بسكتة دماغية مفاجئة.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثامن من شهر نوفمبر الجارى.
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