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مقتل 16 جنديًا في انفجار قنبلة باليمن

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مقتل 16 جنديًا في انفجار قنبلة باليمن مقتل 16 جنديًا في انفجار قنبلة باليمن

أرشيفية

قتل 16 جنديا يمنيا على الأقل في انفجار قنبلة على جانب طريق في محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.

وقال مصدر لرويترز إن القنبلة التي أصابت أيضا ستة جنود استهدفت دورية قرب معسكر للجيش في مأرب .

وأكد المصدر  إنه لم يُعرف من الذي نفذ الهجوم،ولم تعلن اي جهة مساوليتها عن التفجير

وقُتل 5600 شخص على الأقل في الحرب الدائرة في اليمن منذ سبعة أشهر بين الحوثيين المدعومين من إيرن ووحدات من الجيش موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة وجماعات مسلحة مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي إلى جانب تحالف عربي تقوده من جهة آخرى.

وكسب التحالف أرضا في الجنوب ولكن المقاتلين الحوثيين مازالوا يسيطرون على كثير من أنحاء اليمن على الرغم من الغارات الجوية شبه اليومية.

 

 

 

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