تأجيل محاكمة عز بحديد الدخيلة لجلسة 16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالعزيز عيانة، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة “حديد الدخيلة” لجلسة 16 نوفمبر المقبل، بدلا من جلسة اليوم نظرا لتغيير الدوائر القضائية وعقد الجلسة بمحكمة التجمع الخامس بدلا من دار القضاء العالي.

وجاءت إعادة محاكمة “عز” بعد أن قضت محكمة النقض 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بمجموع أحكام بالسجن المشدد بلغت 37 سنة؛ لاتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة “حديد الدخيلة”.