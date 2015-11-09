أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة عز بحديد الدخيلة لجلسة 16 نوفمبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة عز بحديد الدخيلة لجلسة 16 نوفمبر تأجيل محاكمة عز بحديد الدخيلة لجلسة 16 نوفمبر

رجل الأعمال أحمد عز

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالعزيز عيانة، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة “حديد الدخيلة” لجلسة 16 نوفمبر المقبل، بدلا من جلسة اليوم نظرا لتغيير الدوائر القضائية وعقد الجلسة بمحكمة التجمع الخامس بدلا من دار القضاء العالي.

وجاءت إعادة محاكمة “عز”  بعد أن قضت محكمة النقض 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بمجموع أحكام بالسجن المشدد بلغت 37 سنة؛ لاتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة “حديد الدخيلة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا