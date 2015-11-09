صور| «اتحاد الشرطة الرياضي» يقيم حفلا إجتماعيا لـ 84 طالب من مؤسسة الجمالية للأيتام

أقامت الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي حفلاً إجتماعياً لمؤسسة الجمالية لرعاية الأيتام لـ 84 طالب من المُقيمين بالمؤسسة ، وذلك على النفقة الخاصة لضباط الإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضى .

وقد تضمن الإحتفال برنامج ترفيهياً ورياضياً وتوزيع هدايا رمزية .

> يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها إلى تفعيل التواصل المجتمعى وتقوية الأواصر الإجتماعية والإنسانية بين هيئة الشرطة ومختلف فئات المجتمع وخطة قطاع الرعاية الإجتماعية بالوزارة فى ترسيخ ودعم تلك المفاهيم من خلال تفعيل الجوانب الإنسانية فى أوجه الرعاية الإجتماعية والثقافية والرياضية التى يقدمها القطاع للمواطنين .