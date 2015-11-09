ضبط 17 قطعة يشبته فى آثريتها بمسكن بالمنيا‎

تمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط 17 قطعة يشتبه فى أثريتها بمسكن شخصين اثنين بالمنيا بقصد الإتجار .

كانت معلومات وتحريات مباحث سياحة وآثار المنيا قد أكدت حيازة ” يونس . ى . ح ” 43 سنة ، مزارع، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنيا بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار .

وعقب تقنين الإجراءات ، قامت القوات الأمنية بإستهداف مسكن المذكور وتبين عدم تواجده ، وتم تفتيش مسكنه فى حضور نجله ” أحمد ” 19 سنة وعثر على 14 قطعة يشتبه فى أثريتها عبارة عن أبريق من النحاس بمقبض من ذات المادة بإرتفاع 20 سم وقطر الفوهة 5 سم ، وتمثال من المعدن مجوف لأدمى بإرتفاع 15 سم ، و 7 كاسات صغيرة الحجم من النحاس إرتفاع الواحد 4 سم ، وإناءين من النحاس بمقبض من ذات المادة بإرتفاع 12 سم ، وإناء من النحاس صغير الحجم بإرتفاع 6 سم ، وقطعة عبارة عن الجزء العلوى لتمثال من النحاس بإرتفاع 15 سم ، وقطعة من النحاس على شكل وردة بإرتفاع 15 سم .

وبمواجهة نجل المأذون بتفتيشه بما أسفر عنه الضبط والتفتيش قرر بأن المضبوطات تخص والده.

كما أكدت معلومات وتحريات مباحث سياحة وآثار المنيا قيام ” رأفت . ش . ج ” 32 سنة حاصل على دبلوم زراعة ، ومقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا .. بحيازة بعض القطع الآثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات ، قامت القوات الأمنية بإستهداف مسكن المذكور وتبين عدم تواجده ، وتم تفتيش مسكنه فى حضور شقيقه ” ثروت ” 37 سنة ، وعثر على 3 قطع يشتبه فى أثريتها عبارة عن تمثالين من البورسلين بإرتفاع 17 سم وعليها رسومات فرعونية من الأمام ، و تمثال من المعدن بإرتفاع 20 سم.

وبمواجهة شقيق المأذون بتفتيشه بما أسفر عنه الضبط والتفتيش قرر بأن المضبوطات تخص شقيقه.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.