وصول جثامين 3 مصريين من الأردن لقوا مصرعهم في السيول

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي 3 جثامين لمصريين “شاب وطفلين” لقيوا مصرعهم غرقا في سيول الأردن , وقامت سلطات الحجر الصحي بإنهاء إجراءات الإفراج عنهم تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي وتسليمهم لأسرهم لدفنهم بمقابرهم بمحافظة الشرقية .

صرحت مصادر طبية بالمطار أن الجثامين وصلت علي الطائرة المصرية القادمة من عمان , وتبين من التقارير الطبية المرافق للجثث أن أعمارهم “25 عاما” و “13 عاما” و “4 أعوام” وسبب الوفاة اسفيكسيا الغرق بسبب السيول التي ضربت الأردن في موجة طقس سيء , قامت سلطات الحجر الصحي بإنهاء الإفراج عن الجثامين واستخراج تصاريح الدفن وتسليمهم لأسرهم لدفنهم بمحافظة الشرقية .