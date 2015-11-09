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«إدارى الإسكندرية» يلزم مديرى الأمن بإلغاء تراخيص السلاح لمن يستخدمها ضد الشرطة

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«إدارى الإسكندرية» يلزم مديرى الأمن بإلغاء تراخيص السلاح لمن يستخدمها ضد الشرطة «إدارى الإسكندرية» يلزم مديرى الأمن بإلغاء تراخيص السلاح لمن يستخدمها ضد الشرطة

 قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الآثنين، بإلزام مديرى الأمن بإلغاء ترخيص السلاح نهائيا فى حالة إستخدمها فى إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة أن إطلاق النار على الشرطة يمثل عصيانا لفكرة الدولة وتمردا فجا يؤدى إلى الفوضى، مشيرة إلى أن إستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه ان يحول دون قيامها بأداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب وأن يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون.

وأمرت المحكمة بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث أثناء ضبطهم له لتهريب السولار والزمت المدعى المصروفات.

وطالبت المحكمة وزير الداخلية التحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائى الذى أعد تقريرا لصالح نجل المدعى بإطلاق الاعيرة النارية من مسدس والده على مباحب التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار.

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أونا

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