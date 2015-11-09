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مهاجم المصري لـ في الجول: ثقة العميد سبب تألقي

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مهاجم المصري لـ في الجول: ثقة العميد سبب تألقي مهاجم المصري لـ في الجول: ثقة العميد سبب تألقي

أعرب مهاجم المصري البورسعيدي أحمد ياسر عن سعادته بقيادة فريقه لتحقيق فوز هام للغاية على حساب فريق اتحاد الشرطة في المباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مهاجم وادي دجلة السابق في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وقال ياسر لـFilGoal.com:"أنا سعيد جدًا بتحقيق الفوز أولًا لأن الثلاث نقاط كانت مهمة جدًا لنا، ثم لإحرازي الهدف لأنني كنت بعيدًا عن المشاركة في الفترة الماضية".

المهاجم الذي سبق له الاحتراف في صفوف فريق ليرس البلجيكي واصل تصريحاته قائلًا:"العميد حسام حسن سبب تألقي في هذه المباراة بعد الثقة التي منحها لي".

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فيديو اليوم السابع