مران الأهلي.. إصابة صالح جمعة

أكد حسين ياسين مراسل قنوات beIN سبورتس على إصابة الجناح المصري محمد صلاح بتمزق في كاحل القدم اليمنى وقد تصل مدة غيابه إلى شهرين وفي أفضل الأحوال أسبوعين مما يعني غيابه عن مباراتي مصر ضد تشاد في التصفيات.

محمد صلاح خرج مصابا ومحمولا على سيارة الإسعاف بعد ضربة قوية من سيناد لوليتش لاعب لاتسيو. (شاهد اللقطة)

وعقب المباراة تحدث مراسل قنوات beIN سبورتس من داخل الملعب ليؤكد عدم نقل صلاح إلى المستشفى حتى الآن مع استمرار طبيب الفريق معه في غرف خلع الملابس.

قبل أن يؤكد حسين ياسين تأكيد روما بإصابة صلاح بتمزق في الكاحل والـ24 ساعة المقبلة ستحدد مدى خطورة الإصابة.

وفي أفضل الأحوال فإن مدة غياب صلاح ستكون لمدة أسبوعين. أما في أسوأ الأحوال قد تصل مدة الغياب إلى شهرين حسبما أكد حسين ياسين وهو ما سيتم إثباته يوم الاثنين.

وأصبح من شبه المؤكد غياب محمد صلاح عن مواجهتي مصر أمام تشاد في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره التشادي في تشاد يوم 14 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقيا إيابا في مصر يوم 17 من الشهر نفسه.

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