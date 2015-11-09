محافظ الوادي الجديد يطلب من مؤسسة مصر الخير فرش 250 مكان بالمدن الجامعية

طلب اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، من وفد مؤسسة مصر الخير بفرش 250 مكان بالمدن الجامعية لفرع الجامعة بالوادي الجديد.

> وذلك أثناء افتتاح مبنى الطالبات بالمدن الجامعية بالوادي الجديد بدعم من مؤسسة مصر الخير وصل إلى 500 ألف جنيه، بحضور رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير ومدير صندوق ابن السبيل بالموسسة، اللذان أبدوا استعدادهم لتلبية رغبة محافظ الوادي الجديد لزيادة فرش أماكن بالمدن الجامعية لراحة الطلاب المغتربين من الفرافرة وباريس والداخلة بالوادي الجديد.