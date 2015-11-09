القبض على أدمن صفحة «صعايدة ضد الإنقلاب» لتحريضه على العنف بجرجا في سوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط شاب لإدارته صفحة “صعايدة ضد الانقلاب” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بناحية القرعان – دائرة مركز جرجا.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بأنه تمكنت بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالوزارة وضباط قسم المساعدات الفنية من ضبط “حسن ك ر” 23 سنة حاصل علي ليسانس – ويقيم بناحية القرعان – دائرة المركز تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وعثر بحيازته على هاتف محمول ماركة سامسونج به كارت ميموري سعة 2 جيجا، والذي يقوم من خلاله بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم “صعايدة ضد الانقلاب”، وبفحص الهاتف المحمول تبين أنه أدمن لصفحتين أيضا بمسمي ” الشيخ المتحدث أبو إسحاق الحويني – يوميات ملتزم وملتزمة”، وعثر بالهاتف على بعض الصور المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وأخرى عليها إشارة رابعة.

و بمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة، تم التحفظ على المضبوطات، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.