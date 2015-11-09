أبراج الأطفال تحدد شخصيتهم

يدرك الكثير تأثير الأبراج على الشخصية وبعضهم يربط بعض الطباع لبرج معين وهنالك من يحدد انسجام الأشخاص مع بعضهم ونجاح العلاقات من خلال توافق البرج. بالنسبة للأطفال فأن صفات كل برج تظهر فيهم منذ نعومة اظافرهم وبالتأكيد تنصقل شخصيتهم وتتطور وفقا لأسلوب التربية والبيئة، ولكن تبقى بعض الخطوط الرئيسية التي تحد ملامح هذه الشخصية من خلال البرج.

إليك ما يمكن ان تتوقعيه من طفلك وكيف ستكون شخصيته وفقا لبرجه كما ذكره موقع استرولوجي. كوم وموقع نت مامز:

- الحمل:( 21 مارس/ 20 إبريل)

يحب ان يكون الأول في كل شيء، شخصية تهوى المنافسة وسبّاقة وربما ستلاحظين ذلك من خلال نموه وتطوره حيث انه يسبق اقرانه. يتمتع بطاقة عالية وعليك احاطته ببرامج مكثفة ليستنفذ نشاطه. شخصيته قوية ويعتبر من الشخصيات التي قد تترك بصمة في مجتمعه إذا ما وجه توجيها صحيحا.

نصيحة: امزجي حب المنافسة لديه باكتساب مهارات جديدة كرياضة كرة القدم او التنس.

- برج الثور (20 إبريل – 20 مايو)

طفل برج الثور متميز ويلفت الأنظار، ويحب كل ما هو جميل، فاذا كانت لديك مولودة من برج الثور فاعلمي بان لديك دمية تحب ان تتزين فابدعي بإظهار جمالها من خلال الثياب الناعمة والتسريحات الجميلة. اما ان كان صبيا فهو أيضا يحب ان يبدو بمظهر مرتب ومتناسق. مولود برج الثور يحب العناق والدمى الناعمة والطعام. وكذلك يحب البرنامج المنتظم ويفضل اتباع جدولا يوميا فاعملي على روتينا يوميا معه. مولود هذا البرج يتعلق كثيرا بمن يحبهم والابتعاد عنهم يكون صعبا فتوقعي بعض الصعوبات عند بداية العام الدراسي.

نصيحة: قد يكون عنيدا، لذا كوني صبورة خاصة عند نوبات الغضب واحتويه بمحبة.

- برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

توقعي الكثير من التواصل مع طفلك والكثير من البكاء، هذا لا يعني ان طفلك صاحب شخصية بائسة، بل انه أسلوب لفتح الحديث معك. انه فضولي ومهتم باكتشاف العالم حوله. لا يحب ان يضيع وقته بتناول الطعام والنوم. انه صاحب شخصية فاتنة ويتمتع بخفة ظل، وهذا ما يجعلك تسامحيه على اخطاءه.

نصيحة: يحتاج دائما الى تحفيز دماغه لذا تحدثي معه دائما وأكثري من قراءة القصص له.

- برج السرطان (21 يونيو -22 يوليو)

يرتبط مواليد هذا البرج بوالدتهم كثيرا لدرجة تجعلهم يمتصون مشاعر الام كالإسفنجة ويتغذون عليها. طفلك السرطان يحبك جدا. انه متقلب المزاج وبسرعة قد تتبدل ابتسامته الى دموع ثم يبتسم من جديد خلال دقائق. حساسيته تعتبر من نقاط قوته ولكنه يفضل العناق والقبلات للتخفيف عنه واشعاره بالأمان.

نصيحة: التعلق المستر بك قد يشكل مشكلة، لذا حاولي ان تعوديه تدريجيا على الاستقلال.

- برج الأسد ( 23 يوليو _ 22 أغسطس)

طفلك متوقد الذهن وهو نجم ساطع أينما وجد. وقد يكون أكثر هدوء من غيره لكنه يبقى متميزا بحضوره. هذا المولود صاحب شخصية قيادية، وستلاحظين عندما يلعب مع اقرانه فانه غالبا ما يحب ان يكون المسؤول او من يدير حلقة اللعب. على الرغم من هذا فان خفة ظله وطبيعته الكريمة والعطوفة توازن نزعته القيادية.

نصيحة: مواليد هذا البرج مبدعون، لذا قدمي له الفرص باللعب واكتشاف مهارات مختلفة ليتعرف على موهبته.

- برج العذراء ( 23 أغسطس – 22 سبتمبر )

قد يتراءى لك ان طفلك من النوع الحالم لهدوئه الظاهري، ولكن ما ان تتعرفي جيدا عليه ستكتشفين ان هنالك الكثير مما يدور في رأسه. انه ذكي بالفطرة وفضولي وينتبه للتفاصيل. يحب مساعدة أبويه. إن وضعت له صندوق اللعب فسيجلس يلعب ولا يمل طالما انت قريبة منه.

نصيحة: القلق هو إحدى خواص هذا البرج، لذا تحدثي معه عند مواجهته تحدي ما بطريقة إيجابية.

- برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

الطفل الميزان ذو شخصية فاتنة ويسحر كل من حوله. انه يحب جدا الأجواء المتآلفة من حوله والمتناسقة فاهتمي بغرفته وترتيبها وحاولي ان يكون المنزل هادئ ومريح قدر المستطاع. انه صاحب شخصية دبلوماسية وقد يترك القيادة للأخرين. لا تخافي، فطفلك ان شعر بعدم الارتياح لأمر ما فلن يسكت ويظهر مشاعره بصراحة وقوة.

نصيحة: يحب الأماكن الجميلة، لذا اصطحبيه للمعارض الفنية او الأماكن الطبيعية.

- برج العقرب (23 أكتوبر – نوفمبر)

هذا الطفل يتمتع بقدرة خاصة على فهم الشخصيات منذ ولادته، انه يفهمك ويشعر بما تفكرين وما يدور ببالك. وفي نفس الوقت لديه عاطفة خاصة به قد لا يستطيع السيطرة عليها أحيانا. انه وفي وعاطفي اتجاه الأشخاص الذين يحبهم وفي نفس الوقت قد يظهر غضبا عارما إذا ما تم استفزازه.

نصيحة: كوني حذرة من تعلقه الزائد بك، وقد يشعر بالغيرة ان لم تشعريه بالأمان.

- برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

لن تستطيعي الجلوس مع هذا الطفل، فمنذ ان يبدأ الزحف فلن يتوقف عن الحركة ولن تتوقفي عن مطاردته. لا يهدأ الا بالحركة، وقد تلاحظين هذا في الأشهر الأولى من ولادته فقد لا يسكت او ينام الا عند هزه. توقعي معه الكثير من الحوادث البسيطة هنا وهناك بسبب حركته وفضوله. شخصيته البشوشة تجعله دائم الابتسام.

نصيحة: صراحته قد تجرح أحيانا لذا ذكريه دائما بأهمية الاحترام عند ابداء الرأي.

- برج الجدي (22 ديسمبر -19 يناير)

العزيمة والإصرار صفتان اساسيتان لمواليد هذا البرج. انه يبدو جادا بالمشاريع التي يريد إنجازها سواء كانت بناء قطع المكعبات او ترتيب الالعاب. قد يكون حريصا جدا في تصرفاته. يفضل مخالطة الكبار والأطفال الأكبر منه سنا. يتمتع بالطرافة وخفة الظل.

نصيحة: انه طفل طموح منذ نعومة اظافره وهذه من علامات النجاح فانتبهي لها.

- برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

هذا الطفل متميز، يتمتع بشخصية خاصة تجعله بالرغم من روحه المستقلة والتي تدفعه أحيانا لعمل ما يناسبه او يسعده هو بغض النظر عن المكان او الزمان الذي هو فيه، الا انه يحظى بإعجاب من حوله على شخصيته هذه. انه يسأل عن كل شيء وذكاءه يجعله من المتفوقين في صفه.

نصيحة: قد يكون عصبيا ومشاكسا، لذا تفادي الشجار معه واختاري معركتك بحذر ومنطق.

- برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

هذا المولود يذيب القلوب ويأسرها بعينيه الساحرتين وسلوكه الناعم. انه مفرط بحساسيته. قد يبكي لمشاكل غيره فان تأذى صديقه، يشعر هو بالأذى. يعيش في عالم خاص به ولكن لا تستهيني به. انه شديد الابداع وصاحب خيال خصب قد يؤدي الى موهبة رائعة.

نصيحة: احتضني هذا المولود كي يتعلم المرونة وليستطيع التكيف مع العالم الأكبر حوله.