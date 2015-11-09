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تحديد موعد الولادة بالتاريخ الهجري

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تحديد موعد الولادة بالتاريخ الهجري تحديد موعد الولادة بالتاريخ الهجري

الإثنين 09-11-2015 11:30

معظم حساباتنا تتبع التقويم الميلادي، لكن التقويم الحقيقي الذي يمكننا اتباعه هو التاريخ الهجري والذي يتبعه القليل من البلدان العربية ومنها ، وقد تصادف أن تكوني في بلد عربي يتبع التقويم الهجري وعليك تحديد موعد ولادتك عن طريق اتباعه.
كيف يمكنك تحديد موعد ولادتك بالتقويم الهجري؟
للإجابة على هذا السؤال علينا أن نتذكر طريقة تحديد موعد الولادة بالتقويم الميلادي أولاً، وهي إضافة 7 أيام وتسعة أشهر لتاريخ أول يوم في الدورة الشهرية.

أما تحديد موعد الولادة بالتقويم الهجري فيكون كالتالي:
• أضيفي 14 يوم و9 أشهر لتاريخ أول يوم في الدورة الشهرية وحتى نحدد موعد الولادة، نفترض مثلا أن
• تاريخ أول يوم للدورة هو 4/2/1437 فنضيف 14 يوماً وتسعة أشهر كالتالي:
• الأيام 18
• والأشهر 11
• اذن تاريخ الولادة المتوقعة هو 18/11/1437


طريقة الطرح لتحديد موعد الولادة بالتاريخ الهجري وتعطي نفس النتيجة
• أضيفي 14 يوماً لليوم الذي نزلت فيه آخر دورة شهرية
• اطرحي من الشهر 3 أشهر
• ثم أضيفي سنة يكون موعد الولادة المتوقع
• مثال: لو كان تاريخ أول يوم لآخر دورة شهرية هو 1/5/1437
• فإننا نضيف 14 يوماً فيصبح 15
• ونطرح 3 شهور فيصبح 2
• ونزيد سنة فتصبح 1438
• إذن تاريخ الولادة المتوقع هو 15/2/1438

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سيدتي

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