سقوط شرفة عقار فى الإسكندرية بسبب الأمطار دون إصابات

انهارت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، شرفة عقار بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية، بعد تصدعها من الأمطار.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة مينا البصل بسقوط شرفة شقة بعقار فى منطقة كوم الشقافة.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين سقوط شرفة شقة الطابق الأخير بالعقار المشار إليه مساحته 130متر مربع مكون من 6 طوابق بكل طابق شقة "مشغول بالسكان عدا الطابق السادس" ملك ورثة "بكر م م" أعلى السيارة رقم س ن ص مصر "تصادف وقوفها أسفل العقار" مما أدى لحدوث تلفيات بالسيارة "دون حدوث إصابات".

بسؤال مالك السيارة "إسلام ح ع" 38 سنة فنى مصاعد اتهم ملاك العقار بالإهمال، مما تسبب فى سقوط شرفة الشقة، وحدوث تلفيات بسيارته.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل، وجار العرض على النيابة.

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