أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سقوط شرفة عقار فى الإسكندرية بسبب الأمطار دون إصابات

Google+ Print
سقوط شرفة عقار فى الإسكندرية بسبب الأمطار دون إصابات سقوط شرفة عقار فى الإسكندرية بسبب الأمطار دون إصابات
انهارت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، شرفة عقار بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية، بعد تصدعها من الأمطار.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة مينا البصل بسقوط شرفة شقة بعقار فى منطقة كوم الشقافة.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين سقوط شرفة شقة الطابق الأخير بالعقار المشار إليه مساحته 130متر مربع مكون من 6 طوابق بكل طابق شقة "مشغول بالسكان عدا الطابق السادس" ملك ورثة "بكر م م" أعلى السيارة رقم س ن ص "تصادف وقوفها أسفل العقار" مما أدى لحدوث تلفيات بالسيارة "دون حدوث إصابات".

بسؤال مالك السيارة "إسلام ح ع" 38 سنة فنى مصاعد اتهم ملاك العقار بالإهمال، مما تسبب فى سقوط شرفة الشقة، وحدوث تلفيات بسيارته.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل، وجار العرض على النيابة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً