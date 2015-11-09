اليوم.. نواب الشعب بالمنيا يجتمعون على مائدة المجلس التنفيذى للمحافظة

يشارك اليوم نواب مجلس الشعب فى أول تجمع لهم بعد إعلان نتائج فوزهم فى الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الأولى فى المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا، حيث يتم مناقشة العديد من القضايا الهامة التى تخص قطاعا عريضا بالمنيا.

وقال الدكتور على الكيال نائب دائرة سمالوط، إنه آن الأوان لأن يرى المواطن المنياوى بصفة عامة وأبناء سمالوط بصفة خاصة نتيجة اختياراتهم، حيث اتفق الجميع على العمل وخدمة جميع الدوائر، خاصة فى القضايا الأساسية مثل النظافة ومشاريع الصرف الصحى، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بإنشاء كوبرى على النيل يربط بين شرق سمالوط وغربها، إلى جانب تطوير محطة السكة الحديد ومزلقان سمالوط، وأضاف: لابد أن يشعر المواطن من أبناء المنيا بتحسن فى بيئة العمل المحيطة حولنا.

فيما أضاف النائب أحمد شمردن نائب دائرة مطاى، أن جميع النواب يدا واحدة وهذا اتفاق فيما بيننا وجعل المنيا دائرة عمل واحدة لجميع النواب من أجل إصلاح ما تم إفساده طوال السنوات الماضية، مؤكدا: لن نترك أو ندافع عن أى فاسد داخل المحافظة، وسيكون صوتنا هو صوت الشارع، ولن نتنازل عن حلم أبناء هذا الشعب بالتكاتف مع القيادة السياسية.