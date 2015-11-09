محافظة أسيوط تستقبل 45 سائحا فرنسيا فى زيارة لدير السيدة العذراء

أستقبلت محافظة اسيوط وفدا سياحيا يضم 45 سائحا فرنسيا يقومون بزيارة المحافظة وتفقد بعض الاماكن الاثرية والسياحية بها.

قال عثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة ،إن الوفد قام بزيارة بعض الأماكن والمعالم الأثرية بالمحافظة منها دير السيدة العذراء بالجبل الغربى بقرية درنكا وسط إستقبال وترحيب من أعضاء الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة وتم توزيع كتيبات وحقائب الدعاية السياحية الخاصة بمعالم المحافظة والتي تزيد عن 38 منطقة جذب سياحي وآثري ترجع للعصور الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والحديثة بناء على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط الذى امر بتوفير جميع احتياجات الوفد السياحى.

وأكد الحسينى على حسن إستقبال وإستضافة الوفد السياحى وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية داخل الأماكن التي زاروها بالمحافظة لافتا الى تعليمات محافظ أسيوط ودعمه المستمر لتنشيط السياحة وتقديم كافة التسهيلات لتطوير الأماكن السياحية بالمحافظة والارتقاء بالوعي الثقافي والسياحي بين المواطنين لما له دور أساسي في كيفية التعامل مع السياح من مختلف بلدان العالم.