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أطباء الأشعة أكثر عرضة للإصابة بالعقم والضعف الجنسى

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أطباء الأشعة أكثر عرضة للإصابة بالعقم والضعف الجنسى أطباء الأشعة أكثر عرضة للإصابة بالعقم والضعف الجنسى
تؤثر المهن بطرق عديدة على أصحابها فمنها من يعرضهم للضغط النفسى كالعاملين بالبنوك والوظائف القيادية، ومنها من يعرض أصحابها لآلام الظهر والمفاصل كالأعمال المكتبية.

الأطباء أيضا ينولهم جانب من مهنتهم، فى هذا الشأن يؤكد استشارى الذكورة الدكتور محمد الإمبابى أن الأطباء العاملين بمراكز الأشعة من أكثر الفئات عرضة للإصابة بأمراض الذكورة وضعف الخصوبة، فتلك الأشعات تؤثر بشكل مباشر على الخصية، وتؤدى مع الوقت إلى إصابتها بأمراض متعلقة بإنتاج الحيوانات المنوية، مثل قلة عددها أو تشوهها أو انعدامها بشكل كامل.

لذا فغالبا ما يستعين أطباء الأشعة بقلم طبى يمكننا ملاحظته فى جيوب زيهم الأبيض، ويعمل هذا القلم على إصدار إنذار منبه للطبيب أن مستويات الأشعة التى يتعامل معها فى حدود الخطر، ويمكنها أن تؤثر على صحته بصورة غير طيبة، وأن عليه الابتعاد فورا عن مصدر تلك الأشعة.

يوضح إمبابى أنه للأسف لا تحرص جميع مراكز الأشعة على توافر هذا القلم المنبه، وخاصة مراكز الأشعة التابعة للمؤسسات الحكومية، وهو ما يسهم فى تعرض الأطباء للإصابة بأمراض العقم والخصوبة، وقد يفقدوا قدرتهم الجنسية وقدرتهم على الإنجاب بشكل كامل وبلا رجعة.

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مصر 365