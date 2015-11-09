اعتقال فنان روسي حاول اشعال النار بمدخل المخابرات في موسكو

أفاد مصدر أمني في موسكو، بأن الفنان بيوتر بافلينسكي اعتقل في وسط العاصمة الروسية بعد أن أشعل النار في المدخل الرئيسي لمبنى هيئة الأمن الفدرالية الروسية.

يذكر أن مبنى هيئة الأمن الفدرالية الواقع في ساحة لوبيانكا بوسط موسكو كان سابقا مقرا لـ “كي جي بي” (المخابرات السوفيتية).

وأوضح المصدر الأمني – بحسب ما اوردت قناة “روسيا اليوم” اليوم الاثنين – أن بافلينسكي أشعل النار في المدخل الرئيسي للمبنى المذكور في حوالي الساعة الثالثة الليلة الماضية.

واحتجز حراس المبنى بافلينسكي وكذلك صحفيين أطلق سراحهما في وقت لاحق، أما الفنان الروسي المعروف بأعماله الفنية المثيرة للجدل فقد نقل إلى مركز الشرطة لحي ميشانسكويه بموسكو ويجري الآن التحقيق في ملابسات الحادث.

ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول توجيه أي اتهامات إلى بافلينسكي، الذي قال في مواقع التواصل الاجتماعي إن محاولته إحراق باب المبنى كانت “احتجاجا” على المخابرات ورقابة الدولة على المواطنين.