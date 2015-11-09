الحزب الحاكم فى ميانمار يقر بخسارة الانتخابات البرلمانية

أقر الحزب الحاكم في ميانمار بخسارته في الانتخابات التي اجريت الاحد أمام المعارضة التي تقودها اون سان سو تشي.

وقال الامين العام لحزب التضامن والتنمية هتاي او لوكالة رويترز “لقد خسرنا.”

وتتواصل الاثنين عمليات فرز أصوات الناخبين بعد مشاركة الملايين في أول انتخابات تعددية في ميانمار منذ 25 عاما، وبعد نصف قرن من الحكم العسكري.

ورغم من عدم الاعلان رسميا عن أي نتائج، تشير التقارير الاولية من شتى ارجاء البلاد الى تحقيق حزب العصبة الوطنية للديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي نصرا كبيرا.

> وقال هتاي أوو وهو حليف وثيق للرئيس ثين سين “ينبغي أن نكتشف لماذا خسرنا. لكننا نقبل بالنتائج دون تحفظ. مازلنا لا نعرف النتائج على وجه اليقين.”

وأضاف أنه فوجئ بنطاق هزيمته الشخصية في دائرته الانتخابية في هينثادا بمنطقة الدلتا التي تعد من معاقل التأييد للحزب الحاكم.