«الأرصاد»: طقس خريفي لطيف اليوم.. وأجواء مستقرة على شرم الشيخ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة لليوم الإثنين، حيث يسود طقس خريفي لطيف نهارا مائل للبروده ليلا، والتحذير من الشبوره الكثيفة صباحا على معظم الطرق يصاحب ذلك استمرار سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال ووسط سيناء وسواحلنا الشمالية الغربية وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة، مشيرة إلى استمرار هذا الطقس حتى الأربعاء المقبل على الأقل.

وأضافت الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الأجواء على جنوب سيناء عند شرم الشيخ تكون أكثر من رائعه ومستقره تماما، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس شبه الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح.