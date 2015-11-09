أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الأرصاد»: طقس خريفي لطيف اليوم.. وأجواء مستقرة على شرم الشيخ

Google+ Print
«الأرصاد»: طقس خريفي لطيف اليوم.. وأجواء مستقرة على شرم الشيخ «الأرصاد»: طقس خريفي لطيف اليوم.. وأجواء مستقرة على شرم الشيخ

أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة لليوم الإثنين، حيث يسود طقس خريفي لطيف نهارا مائل للبروده ليلا، والتحذير من الشبوره الكثيفة صباحا على معظم الطرق يصاحب ذلك استمرار سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال ووسط سيناء وسواحلنا الشمالية الغربية وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة، مشيرة إلى استمرار هذا الطقس حتى الأربعاء المقبل على الأقل.

وأضافت الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الأجواء على جنوب سيناء عند شرم الشيخ تكون أكثر من رائعه ومستقره تماما، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس شبه الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا