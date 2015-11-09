أحمد عسيرى : أنجزنا فى اليمن ما فشل فيه "الناتو" فى أفغانستان

>نفى المتحدث باسم قوات التحالف العربى ، العميد الركن أحمد عسيرى ، صحة ما يتردد من أن قوات التحالف تأخرت فى تحرير محافظة تعز اليمنية ، مؤكدا "أنجزنا ما فشل فيه الناتو".

وقال فى تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" السعودية نشرتها اليوم الاثنين إن العمل العسكرى يخضع لمتغيرات كثيرة.

واعتبر أن التحالف حقق فى اليمن نجاحات لم تحققها دول تزيد على العشرين دولة مجتمعة ، وقال "مثلا القوات الأمريكية وحلف الناتو المكون من 28 دولة مكثوا فى أفغانستان 11 عاما ولم يحققوا ما حققه التحالف فى سبعة أشهر".

وأضاف :"لا يوجد تأخير فى العمل العسكرى ، لأن مصطلح التأخير مرتبط بموعد زمنى ، ونحن فى التحالف لم نعلن عن وقت معين لإنهاء تحرير تعز ، وأما ما يخص ترديد مصطلح قريبا التى تتكرر فى حديث التحالف فهى لمخاطبة العقل العسكرى الذى يعرف تفاصيل العمليات العسكرية ، لأننا لا نمارس مباراة كرة قدم تنتهى خلال 90 دقيقة".

وتابع "العمل العسكرى هو عمل منظم تراتبى ، وهناك مؤثرات كثيرة تؤثر فيه ، منها الطبيعة والأرض والطقس وقوات العدو ، وكل هذه الأشياء لها تأثير على مسار أى عمل عسكري. والأمر الآخر أن كل عملية لها جدول زمنى سرى لدينا ، ولا يتم إعلانه لأن ذلك يعطى العدو فرصة وقيمة فيما يقوم به".

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