وزير التموين: زيادة معدلات ضخ أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين

اكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ستتم زيادة معدلات ضخ البوتاجاز بالتنسيق مع وزارة البترول، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز لعدم تلاعب البعض فى الأسطوانات وتهريبها إلى السوق السوداء.

وأضاف وزير التموين لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إنشاء منافذ جديدة لتوزيع البوتاجاز لمنع حدوث أى أزمات إضافة إلى تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ البيع، مع تواجد المفتشين بالمستودعات لضمان بيع الأسطوانات بالسعر الرسمى، ولمنع أى محاولات لتهريب الأسطوانات للسوق السوداء.