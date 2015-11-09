دبلوماسى بولندى: ننصح مواطنينا بالسفر لمنتجعات شرم الشيخ والغردقة

قال مصدر دبلوماسى بسفارة بولندا بالقاهرة، إنه تم تعديل نشرة السفر الخاصة للخارجية البولندية منذ أسبوعين، وهى تنصح رعاياها بالسفر للمنتجعات السياحية فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وأكد المصدر أنه لم يطرأ أى تغيير على هذه النشرة منذ ذلك الحين، مشيراً إلى أنه يوجد حاليا نحو ألف و500 سائح بولندى يقضون إجازاتهم فى شرم الشيخ والجونة وسفاجا.

وأضاف أنه من المتوقع وصول 4 طائرات شارتر غداً الثلاثاء، تحمل سائحين بولنديين يأتون على متن طائرات شارتر أوروبية وليس خطوط الطيران البولندية الوطنية.

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