مدرب توتنام بعد التعادل مع أرسنال: إن لم تقتل الكبار لن يتركوك

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدب توتنام أن فريقه كان لابد أن يحسم دربي لندن مبكرا بعد التقدم على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدرك فريق المدفعجية التعادل في الشوط الثاني عن طريق كيران جيبس بعدما منح هاري كين التقدم للضيوف من الشوط الأول في الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

وتساوى أرسنال مع مانشستر سيتي في صدارة الترتيب بـ26 نقطة واحتل توتنام المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعد مباراة الأحد.

وقال الأرجنتيني عقب المباراة للصحفيين:"لعبنا بشكل جيد جدا. في الشوط الثاني أتيحت لنا فرصة قتل المباراة".

وأضاف "لكن إن لم تقتل الفرق الكبرى يلاحقونك على الفور".