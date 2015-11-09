أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب توتنام بعد التعادل مع أرسنال: إن لم تقتل الكبار لن يتركوك

Google+ Print
مدرب توتنام بعد التعادل مع أرسنال: إن لم تقتل الكبار لن يتركوك مدرب توتنام بعد التعادل مع أرسنال: إن لم تقتل الكبار لن يتركوك

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدب توتنام أن فريقه كان لابد أن يحسم دربي لندن مبكرا بعد التقدم على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدرك فريق المدفعجية التعادل في الشوط الثاني عن طريق كيران جيبس بعدما منح هاري كين التقدم للضيوف من الشوط الأول في الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

وتساوى أرسنال مع مانشستر سيتي في صدارة الترتيب بـ26 نقطة واحتل توتنام المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعد مباراة الأحد.

وقال الأرجنتيني عقب المباراة للصحفيين:"لعبنا بشكل جيد جدا. في الشوط الثاني أتيحت لنا فرصة قتل المباراة".

وأضاف "لكن إن لم تقتل الفرق الكبرى يلاحقونك على الفور".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع