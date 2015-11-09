جيمس رودريجيز: قوة برشلونة؟ نحن ريال مدريد

قال جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد إنه لا يخشى مواجهة الكلاسيكو المقبلة ضد غريمه التقليدي برشلونة الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

واستغل برشلونة تعثر ريال مدريد بالخسارة الأحد أمام مضيفه إشبيلية 3-2 لينفرد بصدارة الليجا بعد 11 جولة ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن النادي الملكي.

ويستعد الفريقان للمواجهة يوم 21 نوفمبر الجاري بعد انتهاء فترة توقف الدوريات بسبب أجندة الفيفا الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

وقال الدولي الكولومبي للصحفيين بعد الخسارة أمام الفريق الأندلسي:"من السهل إلقاء اللوم على بعض الأسماء الآن لكن عندما يفوز الفريق نفوز جميعا وعندما يخسر نخسر جميعا".

وأضاف "علينا أن نرى ماذا سيحدث وأن نستعد للمباراة المقبلة. برشلونة يؤدي بشكل جيد لكننا لا نخاف شيئا فنحن ريال مدريد. ستكون مباراة شيقة".