بلليجريني: أقرأ كل يوم عن إقالة مورينيو.. الأمر أصبح صعبا على كل المدربين

انتقد مانويل بلليجريني مدرب مانشستر سيتي كثرة تغيير المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز مشيرا إلى عدم إعطاء ملاك الأندية الفرصة للمديرين الفنيين لكي يحققوا نتائج جيدة.

وقال بللجريني للصحفيين:"أقرأ في كل يوم أن تشيلسي سيقيل جوزيه مورينيو. حدث هذا أيضا مع لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد وأنا".

وأضاف "الأحوال تغيرت ولا أعلم لماذا الملاك غير صبورين. لو كنت أملك ناديا لاخترت مدربا ليستمر مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم حتى أقرر مستقبله".

وأردف "الأمر ليس صعبا فقط على المدربين الصغار وإنما كل المدربين. كلما زادت الفترة كلما صب هذا في مصلحة الفريق والمدرب".

وأتم "امتلاك مدرب مثل أرسين فينجر مع الطريقة التي يعمل بها من زمن طويل تعني أن الفريق سيتحسن مع الوقت".