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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس نقل عام

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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس نقل عام زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس نقل عام
تسبب تعطل أتوبيس نقل عام أعلى منطقة العروبة بكوبرى أكتوبر فى تكدس مرورى أمام العديد من السيارات للقادم من مدينة نصر ومصر الجديدة وفى طريقه إلى مناطق الجيزة، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى المكان، لتيسير حركة المرور أمام السيارات.

كان الرائد وائل عجاج، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتوقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس.

على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن العطل وتيسير حركة المرور أمام السيارات.

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مصر 365