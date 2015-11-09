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لحماية أطفالك.. اعملى العصير فى البيت واعرفى علامات تسمم العصائر المعلبة

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لحماية أطفالك.. اعملى العصير فى البيت واعرفى علامات تسمم العصائر المعلبة لحماية أطفالك.. اعملى العصير فى البيت واعرفى علامات تسمم العصائر المعلبة
يتناول الكثير من الأطفال والكبار العصائر المعلبة، والتى تحتوى على نسبة عالية من المواد الحافظة لمنعها من التلف لفترة طويلة من الوقت، ولكن هناك العديد من المصادر التى أثبتت خطر هذه المعلبات على حياة أطفالنا والتى قد تصيبهم بالتسمم الغذائى أو يكون لها تأثير تراكمى خطير بمرور الوقت.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن بعض العصائر المعلبة تكون معرضة للفساد ويتناولها الناس بسبب عدم الدراية الكاملة بعلامات الفساد.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، نلاحظ أن هناك بعض علب العصائر المنتفخة، وهذه العلب تعرضت لسوء نقل وتخزين، أو تعرضت لدرجة حرارة عالية تؤدى إلى انتفاخ العلبة، وهذا أكبر دليل على أنها تعرضت للفساد وغير صالحة للشرب.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح لضمان سلامة علبة العصير المعلبة، ومنها:
>1- التأكد من سلامة العبوة وأنها مقفولة غير مفتوحة.
>2- الحجم يجب أن يكون طبيعى وليست منتفخا من أحد الجانبين أو كلاهما.
>3- التأكد من تاريخ الصلاحية.
>4- يجب أن يكون الشراء من مكان مضمون.
>5- العلب يجب أن تكون غير معرضة لأشعة الشمس.

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مصر 365