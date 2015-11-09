للرجل.. تعرف على أسباب ضعف الانتصاب وطرق العلاج

ضعف الانتصاب من المشاكل الجنسية التى يمكن أن يتعرض لها الرجل، فى أى من مراحل عمره، وبالطبع فتناول المنشطات الجنسية هى السبيل الأول الذى يلجأ إليه معظم الرجال عند إصابتهم بهذا العرض.

فيما يؤكد أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة الدكتور حامد عبد الله، أن ضعف الانتصاب وخاصة إذا كان عرضا مفاجئا ومستمرا لعدة أشهر متتالية، يعد مؤشرا للإصابة بمرض ما وليس مرضا فى حد ذاته.

وبالتالى فلا يمكن الاعتماد فى علاجه على تناول المنشطات الجنسية، دون تحديد السبب المرضى الذى أدى إلى الإصابة به.

ومن أهم الأسباب المرضية التى تؤدى إلى إصابة الرجل بضعف الانتصاب، فهى تبعا لرأى حامد تتمثل فى الإصابة بمرض السكر أو ارتفاع نسبة كوليسترول الدم، أو تناول بعض علاجات الضغط المرتفع، كما يمكن أن تؤثر بعض العادات السيئة على قوة الانتصاب لدى الرجل وعلى رأسها التدخين وتناول المخدرات.

ولتحديد السبب الذى أدى إلى ضعف الانتصاب يجب أن يخضع الرجل لعدد من الفحوصات الهرمونية، وفحوصات الكشف عن الأمراض السابق ذكرها، كما يفضل فى بعض الحالات أن نجرى أشعة على العضو الذكرى للتأكد من عدم وجود تليفات.

وبالطبع فالعلاج يعتمد على السبب الذى أدى إلى ظهور هذا العرض.

كتغير نوع العلاج المتناول لضغط الدم بأنواع لا تؤثر على تدفق الدم للعضو الذكرى، فى حالة كان السبب ناتجا عن علاجات ضغط الدم، أو الالتزام بجرعات الأنسولين وتنظيم سكر الدم فى حالة الإصابة بمرض السكر وهكذا.

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