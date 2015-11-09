أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خدعوكى فقالوا.. القرفة تساعد على نزول الدورة الشهرية

Google+ Print
خدعوكى فقالوا.. القرفة تساعد على نزول الدورة الشهرية خدعوكى فقالوا.. القرفة تساعد على نزول الدورة الشهرية
من أكثر الخرفات التى تخص البنات وتربينا عليها منذ الصغر هى أن تناول القرفة يساعد على نزول الدورة الشهرية بشكل سريع.

ونجد الكثير من البنات يسعين لتناول مشروب القرفة للتخلص من آلام الدورة ولكى تساعد على نزولها، وقد نجد بعض الفتيات الأخريات يتناولن مشروب القرفة، ولا يفيدهن فى نزول الدورة الشهرية.

وهنا يجب أن نتعرف على طبيعة هذا المشروب المتداول منذ القدم، وهذا ما يوضحه الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، مؤكدا أن تناول القرفة يساعد بعض السيدات على نزول الدورة الشهرية.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن هناك الكثير من السيدات لا يتأثرن بتناول القرفة، وذلك يرجع إلى أنه يوجد بعض السيدات التى قد لا تنزل لديها الدورة الشهرية، أو تنزل ولكن ليست بمعدلها الطبيعى، ويتم اختزان باقى الدم داخل الرحم.

وينصح استشارى النساء والتوليد، بتجنب تناول هذا الوهم من المشروبات لأنه قد يكون مفيدا فى بعض الأحيان وفى أحيان أخرى لا يفيد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365