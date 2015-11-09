خدعوكى فقالوا.. القرفة تساعد على نزول الدورة الشهرية

من أكثر الخرفات التى تخص البنات وتربينا عليها منذ الصغر هى أن تناول القرفة يساعد على نزول الدورة الشهرية بشكل سريع.

ونجد الكثير من البنات يسعين لتناول مشروب القرفة للتخلص من آلام الدورة ولكى تساعد على نزولها، وقد نجد بعض الفتيات الأخريات يتناولن مشروب القرفة، ولا يفيدهن فى نزول الدورة الشهرية.

وهنا يجب أن نتعرف على طبيعة هذا المشروب المتداول منذ القدم، وهذا ما يوضحه الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، مؤكدا أن تناول القرفة يساعد بعض السيدات على نزول الدورة الشهرية.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن هناك الكثير من السيدات لا يتأثرن بتناول القرفة، وذلك يرجع إلى أنه يوجد بعض السيدات التى قد لا تنزل لديها الدورة الشهرية، أو تنزل ولكن ليست بمعدلها الطبيعى، ويتم اختزان باقى الدم داخل الرحم.

وينصح استشارى النساء والتوليد، بتجنب تناول هذا الوهم من المشروبات لأنه قد يكون مفيدا فى بعض الأحيان وفى أحيان أخرى لا يفيد.

>