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«أوباما» و«نتنياهو» يبحثان تجديد المساعدات العسكرية لإسرائيل

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«أوباما» و«نتنياهو» يبحثان تجديد المساعدات العسكرية لإسرائيل «أوباما» و«نتنياهو» يبحثان تجديد المساعدات العسكرية لإسرائيل

أوباما ونتنياهو

يبحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال لقائه اليوم، الإثنين، بالبيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو- في اول اجتماع من نوعه منذ اكثر من عام- سبل تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والتي من المقرر أن تنتهي عام 2017 وتبلغ قيمتها 31 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وقال مسئولون أمريكيون،  وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط،  إنه من غير المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق جديد خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ، لكنه من المتوقع أن يكون ذلك الاتفاق احد أولويات الرئيس اوباما خلال العام الأخير من فترة رئاسته.

كما سيتطرق اجتماع اوباما ونتنياهو ايضا لعدد من القضايا الإقليمية من بينها الأزمة السورية وتنفيذ ايران للاتفاق الذي أبرمته مع القوى الغربية للحد من قدراتها النووية، بالإضافة الى الأنشطة الإيرانية المثيرة لعدم الاستقرار في المنطقة، من بينها دعم حزب الله ، كما ستحتل القضية الفلسطينية جزءا من المباحثات الأمريكية – الإسرائيلية ، والسبل الرامية للتخفيف من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية.

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