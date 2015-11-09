لوفتهانزا تلغى ٩٠٠ رحله بسبب اضراب المضيفين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) عن إلغاء 929 رحلة اليوم “الاثنين” بسبب إضراب المضيفين ، مشيرة إلى أن هذه الإلغاءات ستؤثر على نحو 113 ألف راكب.

يذكر أن إضراب المضيفين الجويين التابعين للوفتهانزا سيكون طوال اليوم ” الاثنين” وهو عكس ما كان عليه الحال في إضراب اليومين الماضيين (الجمعة والسبت) ، كما أن الإضراب لن يقتصر على مطاري فرانكفورت ودوسلدورف بل سيمتد أيضا إلى مطار ميونيخ.

وأضافت الشركة فى بيان تناولته الدويتش فيلا أنها تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على تأثيرات الإضراب بالنسبة للركاب عند أقل حد ممكن ، مشيرة الى أنها ألغت نحو 520 رحلة أمس السبت في ثاني أيام إضراب النقابة المستقلة للمضيفين الجويين (يو إف أو) ، وتركزت الرحلات الملغاة في مطار فرانكفورت أكبر مطارات ألمانيا ، حيث تم إلغاء كل الرحلات المتوسطة والقصيرة تقريبا ، فيما ألغيت 18 رحلة في مطار دوسلدرف ، وبلغ إجمالي عدد الركاب المتأثرين بإلغاء هذه الرحلات نحو 58 ألف شخص.

ومن المنتظر أن يستمر أول إضراب للمضيفين الجويين في صراع التعريفة الحالية حتى يوم الجمعة المقبل ، وكان طيارو لوفتهانزا أضربوا عن العمل 13 مرة.