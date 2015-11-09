أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لوفتهانزا تلغى ٩٠٠ رحله بسبب اضراب المضيفين

Google+ Print
لوفتهانزا تلغى ٩٠٠ رحله بسبب اضراب المضيفين لوفتهانزا تلغى ٩٠٠ رحله بسبب اضراب المضيفين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) عن إلغاء 929 رحلة اليوم “الاثنين” بسبب إضراب المضيفين ، مشيرة إلى أن هذه الإلغاءات ستؤثر على نحو 113 ألف راكب.

يذكر أن إضراب المضيفين الجويين التابعين للوفتهانزا سيكون طوال اليوم ” الاثنين” وهو عكس ما كان عليه الحال في إضراب اليومين الماضيين (الجمعة والسبت) ، كما أن الإضراب لن يقتصر على مطاري فرانكفورت ودوسلدورف بل سيمتد أيضا إلى مطار ميونيخ.

وأضافت الشركة فى بيان تناولته الدويتش فيلا أنها تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على تأثيرات الإضراب بالنسبة للركاب عند أقل حد ممكن ، مشيرة الى أنها ألغت نحو 520 رحلة أمس السبت في ثاني أيام إضراب النقابة المستقلة للمضيفين الجويين (يو إف أو) ، وتركزت الرحلات الملغاة في مطار فرانكفورت أكبر مطارات ألمانيا ، حيث تم إلغاء كل الرحلات المتوسطة والقصيرة تقريبا ، فيما ألغيت 18 رحلة في مطار دوسلدرف ، وبلغ إجمالي عدد الركاب المتأثرين بإلغاء هذه الرحلات نحو 58 ألف شخص.

ومن المنتظر أن يستمر أول إضراب للمضيفين الجويين في صراع التعريفة الحالية حتى يوم الجمعة المقبل ، وكان طيارو لوفتهانزا أضربوا عن العمل 13 مرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا