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التموين توفر قروضا للشباب لإنشاء مجمعات استهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار

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التموين توفر قروضا للشباب لإنشاء مجمعات استهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار التموين توفر قروضا للشباب لإنشاء مجمعات استهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار
فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على ضبط الأسعار نهاية الشهر الجارى، بدأت وزارة والتجارة الداخلية فى توفير قروض للشباب من الخريجين لإنشاء منافذ ومجمعات لبيع السلع الأساسية واللحوم بالمحافظات، حيث تم البدء فى إنشاء ثلاثة مجمعات بالإسكندرية للشباب كتجربة أولى بهدف توفير السلع وبيعها للمواطنين بأسعار منخفضة، إضافة إلى المساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.

وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع "جمعيتى" بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى يتضمن منح قروض سلعية للشباب لإنشاء مجمعات ومنافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع الصندوق الاجمتاعى للتنمية، وتتراوح قيمتها من 75 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.

وأكد "حنفى" أنه تم إنشاء 3 مجمعات لبيع السلع الغذائية للشباب، كتجربة أولى على أن تتم إتاحه الفرصة للشباب فى العديد من المناطق فى الحصول على قروض وإنشاء المجمعات لبيع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، حيث ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع للشباب بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15 و25% مقارنة بأسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى.


>- بروتوكول تعاون بين "التموين" و"اتحاد الصناعات" اليوم لطرح سلع بأسعار مخفضة
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مصر 365

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