الأرصاد: طقس اليوم خريفى لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء

قال وحيد سعودى المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم خريفى لطيف خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك احتمالات كبيرة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وشمال سيناء عند رفح والعريش، مؤكداً أن الطقس مستقر وسط وجنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ، والذى يسمح بكل الأنشطة السياحية، والاستمتاع بكل الشواطئ المطلة بشرم الشيخ "نوبيع والعين السخنة"، وذلك بالنسبة للسياحة الداخلية، مشيراً إلى أنه من أفضل الأماكن فى العالم بالنسبة للسياحة الخارجية، هى منطقة جنوب سيناء.

"الأرصاد": استمرار حالة عدم استقرار الطقس على الوجه البحرى حتى الأربعاء

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