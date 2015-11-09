أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم خريفى لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم خريفى لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء الأرصاد: طقس اليوم خريفى لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء
قال وحيد سعودى المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم خريفى لطيف خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك احتمالات كبيرة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وشمال سيناء عند رفح والعريش، مؤكداً أن الطقس مستقر وسط وجنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ، والذى يسمح بكل الأنشطة السياحية، والاستمتاع بكل الشواطئ المطلة بشرم الشيخ "نوبيع والعين السخنة"، وذلك بالنسبة للسياحة الداخلية، مشيراً إلى أنه من أفضل الأماكن فى العالم بالنسبة للسياحة الخارجية، هى منطقة جنوب سيناء.


>"الأرصاد": استمرار حالة عدم استقرار الطقس على الوجه البحرى حتى الأربعاء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365