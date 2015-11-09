مساعد وزير الداخلية: البعض يذبح الحمير لبيع جلودها بسبب ارتفاع أسعارها

قال اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين ، نفحص جميع البلاغات الواردة إلينا بشأن ذبح الحمير وبيع لحومها ونحقق فيها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الأمر يكمن فى أن البعض يسعى إلى ذبح الحمير للحصول على جلودها وبيعها لارتفاع أسعار، وهو الأمر الذى يحدث بلبلة، ويشاع أن هناك ذبحا للحمير وبيع لحومها للمواطنين.

وتابع العشيرى: على كل حال إذا ثبت تورط أحد فى مثل هذه الأمور نقدمه لجهات التحقيق فوراً، وحبسنا مؤخراً أحد الجزارين ، ولن نسمح لأحد ببيع لحوم الحمير للمواطنين.

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