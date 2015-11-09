أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مساعد وزير الداخلية: البعض يذبح الحمير لبيع جلودها بسبب ارتفاع أسعارها

Google+ Print
مساعد وزير الداخلية: البعض يذبح الحمير لبيع جلودها بسبب ارتفاع أسعارها مساعد وزير الداخلية: البعض يذبح الحمير لبيع جلودها بسبب ارتفاع أسعارها
قال اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لشرطة ، نفحص جميع البلاغات الواردة إلينا بشأن ذبح الحمير وبيع لحومها ونحقق فيها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الأمر يكمن فى أن البعض يسعى إلى ذبح الحمير للحصول على جلودها وبيعها لارتفاع ، وهو الأمر الذى يحدث بلبلة، ويشاع أن هناك ذبحا للحمير وبيع لحومها للمواطنين.

وتابع العشيرى: على كل حال إذا ثبت تورط أحد فى مثل هذه الأمور نقدمه لجهات التحقيق فوراً، وحبسنا مؤخراً أحد الجزارين ، ولن نسمح لأحد ببيع لحوم الحمير للمواطنين.


>بالصور.. "عدوى ذبح الحمير" تنتقل للبحيرة.. ضبط عاطلين يحاولان بيع لحومها للمواطنين على أنها أبقار.. تقرير الطب البيطرى: العثور على 5 حمير مذبوحة وآثار لدماء حديثة.. وحملات تموينية مكبرة على الأسواق
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها

حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها