أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير القوى العاملة: الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين

Google+ Print
وزير القوى العاملة: الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين وزير القوى العاملة: الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين
أكد جمال سرور وزير القوي العاملة ، أن اللجنة التشريعية بالوزارة سوف تنتهي من صياغة مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين، مشيرا إلي أنه باقي من الزمن 60 يوما ليدخل القانون مجلس النواب الجديد ، فضلا عن مشروع قانون للحريات النقابية ، لكي يتفق مع معايير العمل الدولية .

وأوضح فى تصريحات صحفية ، أن الأحداث الأخيرة التي وقعتة في الأردن أو الكويت، للعمال المصريين ، أحداث فردية ، ويمكن أن تحدث في أي مكان ، مشيرا إلي أنه لا علاقة لها بالعقود بين العمال وأصحاب الأعمال.

وكشف الوزير فى تصريحات صحفية ، أنه أعطي توجيهات للمستشارين العماليين بالسفارات والفنصليات المصرية المتواجدة بالدول العربية بالتعامل مع الجاليات المصرية للتهدئة من روعتهم ، مضيفا أن الوزارة علي اتصال دائم بمكاتبها العمالية وخاصةً في دولة الكويت في الفترة الأخيرة ولن تترك حق أي مصري بالخارج .

وفيما يخص توفير فرص عمل بالخارج، قال سرور لن نكف عن البحث عن أي سوق عمل لأولادنا يعملوا فيه بما يتفق مع معايير منظمه العمل الدولية، موضحاً أن الوزارة تعمل جيداً علي ملف التدريب وخاصة أن لديها 44 مركز تدريب منها 11 متنقلا منتشرين بمختلف المحافظات.
>وأكد وزير القوي العاملة ، أنه تم الفصل بين الوزارة ، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ماليا وإداريا، مشيرا إلي أن "الهجرة" تستعين مؤقتا بالمراقب المالي للقوي العاملة والمكلف من قبل وزارة المالية لحين تكليف أخر خاص للهجرة.
> وأوضح أن القوي العاملة تختص بشأن العمال المصريين سواء في الداخل أو أو المتعاقدين خارج ، مشيرا إلي وزارة الهجرة تختص بالمصريين المهاجرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف