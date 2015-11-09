وزير القوى العاملة: الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين

أكد جمال سرور وزير القوي العاملة ، أن اللجنة التشريعية بالوزارة سوف تنتهي من صياغة مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين، مشيرا إلي أنه باقي من الزمن 60 يوما ليدخل القانون مجلس النواب الجديد ، فضلا عن مشروع قانون للحريات النقابية ، لكي يتفق مع معايير العمل الدولية .

وأوضح فى تصريحات صحفية ، أن الأحداث الأخيرة التي وقعتة في الأردن أو الكويت، للعمال المصريين ، أحداث فردية ، ويمكن أن تحدث في أي مكان ، مشيرا إلي أنه لا علاقة لها بالعقود بين العمال وأصحاب الأعمال.

وكشف الوزير فى تصريحات صحفية ، أنه أعطي توجيهات للمستشارين العماليين بالسفارات والفنصليات المصرية المتواجدة بالدول العربية بالتعامل مع الجاليات المصرية للتهدئة من روعتهم ، مضيفا أن الوزارة علي اتصال دائم بمكاتبها العمالية وخاصةً في دولة الكويت في الفترة الأخيرة ولن تترك حق أي مصري بالخارج .

وفيما يخص توفير فرص عمل بالخارج، قال سرور لن نكف عن البحث عن أي سوق عمل لأولادنا يعملوا فيه بما يتفق مع معايير منظمه العمل الدولية، موضحاً أن الوزارة تعمل جيداً علي ملف التدريب وخاصة أن لديها 44 مركز تدريب منها 11 متنقلا منتشرين بمختلف المحافظات.

>وأكد وزير القوي العاملة ، أنه تم الفصل بين الوزارة ، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ماليا وإداريا، مشيرا إلي أن "الهجرة" تستعين مؤقتا بالمراقب المالي للقوي العاملة والمكلف من قبل وزارة المالية لحين تكليف أخر خاص للهجرة.

> وأوضح أن القوي العاملة تختص بشأن العمال المصريين سواء في الداخل أو أو المتعاقدين خارج مصر، مشيرا إلي وزارة الهجرة تختص بالمصريين المهاجرين.