ياسر برهامى: مصممون على الولاية الإسلامية فى مصر ولم أجمد نشاطى

أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أنه لن يجمد نشاطه فى العمل الدعوى، مضيفاً:"لم أجمد نشاطى ولم أتوقف بسبب الهجوم عليا لأننى لو توقفت سوف أحقق أمنية من يهاجمنى وأنا لدىّ وظائف أقوم بها لله تعالى ثم لمصلحة هذا الوطن".

وأضاف "برهامى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"الإخوان انتقدونى بسبب أنى آثرت عدم التحالف معهم وأنتقد منهجهم، والآخرين يهاجموننى – فى إشارة منه إلى القوى الليبرالية والعلمانية- لأنى مازالت ضد تغريب الدولة المصرية ومُصر على الولاية الإسلامية فى مصر التى ينص عليها الدستور ولله الحمد".

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية:"لن أتوقف أو أختفى وإن مُت فاللى بعدى مثلى"، مشيرا إلى أن من يقول الحق يتعرض للهجوم ضاربا المثل بالداعية محمد حسان" مضيفاً:" الشيخ حسان عندما قال كلمة حق تعرض لحملة هجوم شرسة".

تجدر الإشارة إلى أن هناك تصريحات أثيرت حول مطالبات للشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالتراجع وعدم الظهور.

- ياسر برهامى:"رفضنا المشاركة فى هدم البلد والدخول بها فى نفق الفوضى المظلمة"

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