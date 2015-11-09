"التيار الديمقراطى": ندعم السيسى.. ومصر تحتاج لتوحيد الجبهة الداخلية

قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار يرى أن الاوضاع فى مصر ملتبسة جداً، مؤكداً أنهم ليسوا ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى كما يصور البعض وإنما هم مع الرئيس ومع الدولة المصرية، ويرون فى الوقت الحالى ضرورة توحيد الجبهة الداخلية.

وأضاف البرعى لـ"اليوم السابع"، أن التيار الديمقراطى يجتمع الثلاثاء القادم لبحث تأسيس جبهة للاصطفاف الوطنى، مشيراً إلى أنهم يرفضون الدخول فى أحاديث جانبية عن عدم مشاركتهم فى الانتخابات، لأن التيار هو أول من اقترح تعديل القوانين التى أدت إلى هذه الانتخابات بشكلها الحالى والتى ستنتهى بالبرلمان أن يكون "برلمان أقلية وليس أغلبية شعبية".

وأشار عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إلى أن اللحظة التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن توضح أن هناك تحركات غريبة تجاه مصر، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستدعى الاصطفاف وطرح حلول عملية، لافتا إلى أن الشباب أصابه اليأس فى الوقت الراهن معرباً عن أمله أن تعاد تجربة حكومة الببلاوى فى دمج الشباب داخل إدارات الدولة والاستفادة من خبراتهم وجعلهم رقم فى صناعة القرار.

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