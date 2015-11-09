إنتشار خبر كارثى فى الصحف العالميه، يوضح مهازل التفتتيش فى مطارات شرم الشيخ!!

صحيفة ذا صن، والاندبيندينت، وديلى ميل وغيرها من الصحف العالميه صباح اليوم، نشرت خبر كارثى بمعنى الكلمة، يفيد بوجود ضباط أمن فى مطارات شرم الشيخ، يقوموا بإعفاء مسافرين أجانب من تفتيش حقائبهم ومقتنياتهم مقابل دفع مبلغ من المال.

صحيفة ذا صن العالميه، نقلت عن شهود عيان فى مطار شرم الشيخ بمصر، يقول بأن الضابط أخبرهم بأن لن يقوم أحد بتفتيش حقائبهم وسيقوم بتمريرهم فى الصف بسرعه أكبر فى حالة دفع 20 جنيه استرلينى فقط، وبالفعل قاموا بدفع المبلغ له كما طلب منهم، وقام بتمريرهم من مكان بعيد عن بوابات التفتيش بدون حتى فتح الحقائب والإطلاع على مقتنياتهم الشخصيه”نقلا عن شهود العيان”.

وأضاف شهود العيان طبقا لمصادر جريدة ذا صن، وغيرها من الصحف العالميه، أنهم تعجبوا من منظر المسؤلة عن الأمن والتفتيش داخل المطار وهى تحمل هاتفها الشخصى وتلعب “كاندى كراش”، .الأمر الذى أوحى بأن إجراءات التفتيش والأمن فى المطار غير أمنه تماما، وجعل الخبر يتنشر بشكل سريع وملفت للأنظار عبر وسائل التواصل الاجتماعى الأجنبيه. وحتى الأن لم يقم أحد من المسؤلين فى مصر بإنتقاد هذا الخبر .

شبكةعيونالإخبارية

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