أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استشهاد فتاة فلسطينية من قلقيلية برصاص الاحتلال الإسرائيلى

Google+ Print
استشهاد فتاة فلسطينية من قلقيلية برصاص الاحتلال الإسرائيلى استشهاد فتاة فلسطينية من قلقيلية برصاص الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال

استشهدت فتاة فلسطينية،  على حاجز “إلياهو” القريب من بلدة قلقيلية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، استشهاد فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية .

يذكر أن قوات الاحتلال في هذه اللحظات قد قامت بإغلاق حاجز “إلياهو” جنوب قلقيلية بعد تنفيذ جريمته بقتل الفتاة الفلسطينية زعمًا أنها حاولت تنفيذ عملية طعن .

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في منطقة شارع المدارس في حي رأس العامود بالقدس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا