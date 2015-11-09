استشهاد فتاة فلسطينية من قلقيلية برصاص الاحتلال الإسرائيلى

استشهدت فتاة فلسطينية، على حاجز “إلياهو” القريب من بلدة قلقيلية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، استشهاد فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية .

يذكر أن قوات الاحتلال في هذه اللحظات قد قامت بإغلاق حاجز “إلياهو” جنوب قلقيلية بعد تنفيذ جريمته بقتل الفتاة الفلسطينية زعمًا أنها حاولت تنفيذ عملية طعن .

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في منطقة شارع المدارس في حي رأس العامود بالقدس.