حقيقة الإعصار الذي سوف يضرب مصر ويقتلع كل شئ يقابله

تعرضت جمهورية مصر العربية إلي حالة سيئة من الطقس ، أدت إلي غرق بعض محافظات الجمهورية ، بسبب هذا الطقس تعرض الكثير من الناس علي مستوي الجمهورية إلي الموت غرقا أو صعقا بالكهرباء ، ولكن في الأوقات الأخيرة إنتشرت بعض الشائعات أن هناك إعصار سوف يضرب المدن الساحلية من الجمهورية .

وعلي الفور قام رواد مواقع التواصل الإجتماعي بنشر الخبر عبر الصفحات الشخصية وقاموا بنسب هذا الخبر إلي ” وكالة ” ناسا الفضائية ” ، أن هناك الكثير من الطقس القادم وإعصار سوف يضرب مصر قريبا .

كما نفي ” رئيس هيئة الأرصاد الجوية ” ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأكد أن مصر سوف تظل آمنة ولن تتعرض نهائيا إلي إعصار ، وقال أن جمهورية مصر العربية فقط تتعرض إلي طقس سيئ فقط ، يجب علي المواطنين إرتداء الملابس الثقيلة أو الجلوس في المنزل قدر الإمكان خلال الأيام المقبلة .

كما حذر السير بالسيارات في الأوقات الصباحية من بداية اليوم ، كما أكد أن البلاد التي تتعرض للإعصار هي البلاد التي تكون قريبة من المحيطات أو تطل علي المحيطات مباشرة .

شبكةعيونالإخبارية

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